N-VA wil verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen: “Wie weigert, kan sancties krijgen van de VDAB”

De Vlaamse regering voerde de ‘verplichte gemeenschapsdienst’ in. Zo wil men langdurig werklozen, die meer dan twee jaar zonder job zitten, inschakelen voor maatschappelijk relevante taken. De Vlaamse overheid voorziet een opstartfinanciering voor lokale besturen, die leerwerkplekken ter beschikking stellen en faciliteren. “We hopen op de goedkeuring van de andere partijen in de gemeenteraad”, stelt Jo Vanmechelen (N-VA Holsbeek).

“We laten langdurig werkzoekenden niet aan hun lot over, maar schakelen hen actief in voor maatschappelijk relevante taken voor de lokale gemeenschap. Met de N-VA stellen we op de gemeenteraad van 28 februari voor om een dossier in te dienen. Zo kunnen werklozen opnieuw sociale vaardigheden en het nodige arbeidsritme verwerven.”

“Dit kan een belangrijke opstap zijn richting een passende job op de gewone arbeidsmarkt”, vertelt Jo Vanmechelen. “De gemeenschapsdienst kan onder meer administratief werk zijn, ondersteuning bij evenementen, groendienst, personenvervoer of toezicht. Dit past zeker ook binnen onze gemeente, onder andere binnen de groendienst zijn helpende handen zeker welkom.”

Quote Het aantal leerwerk­plek­ken en mentoren bepaalt de hoogte van de subsidies. Ze variëren van minimum 7.397 euro tot maximum 96.159 euro Jo Vanmechelen

“Het aantal leerwerkplekken dat de gemeente aanbiedt en het aantal opgeleide mentoren dat daarvoor vereist is, bepaalt de hoogte van de subsidies door de Vlaamse overheid. Gemeenten kunnen kiezen om 3, 6, 18 of 39 werkplekken aan te bieden. Dat komt neer op 1, 2, 6 of 13 opgeleide mentoren om alles op te volgen. De subsidies variëren van minimum 7.397 euro tot maximum 96.159 euro.”

“Lokale besturen kunnen ten laatste op 31 maart 2023 een projectvoorstel indienen bij de Vlaamse overheid. Daarvoor is onder meer een formele beslissing van de gemeenteraad vereist om de gemeenschapsdienst concreet op te starten. We hopen daarom op de goedkeuring van de andere partijen in de gemeenteraad”, stelt Jo Vanmechelen.

Werkbereidheid

“De gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden blijft wel beperkt in tijd en omvang. De prestaties bedragen minstens 32 uur per maand of twee halve dagen per week en maximaal 64 uur per maand en dit gedurende maximaal zes maanden. Tijdens de gemeenschapsdienst wordt gewerkt aan competenties en een arbeidsritme opgebouwd. Ook kan de betrokkene via de verplichte gemeenschapsdienst werkbereidheid aantonen. Als de werkzoekende deze actie in het traject naar werk weigert, kan men immers gesanctioneerd worden door VDAB”, verduidelijkt Sabine Wyns, N-VA gemeenteraadslid.

Om voldoende werkvloeren ter beschikking te stellen voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, rekent de Vlaamse overheid op steden en gemeenten. Via Europa WSE en het Europese Fonds REACT-EU subsidieert Vlaanderen de kosten die dat voor lokale besturen met zich meebrengt.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.