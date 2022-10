N-VA pleit voor afschaffing voorrang van rechts in Holsbeek: “Komt verkeersveiligheid ten goede”

Volgens N-VA-gemeenteraadslid Jo Vanmechelen moet de afschaffing van de regel leiden tot een verkeersveiliger Holsbeek en een vlottere doorstroom. De maatregel moet vooral de zwakke weggebruikers en kwetsbare verkeersdeelnemers ten goede komen. “Zeker bij de fietsers en schoolgaande jeugd geeft een geschilderd symbool op de weg niet altijd de gewenste, veilige verkeerssituatie”, aldus Vanmechelen. “Wij stellen voor om de voorrang van rechts af te schaffen en in de schoolomgevingen te werken met trajectcontroles of slimme verkeerslichten met een ‘rode rem’. Ga je over de snelheidslimiet, dan krijg je een rood licht. In Geetbets, Schiplaken en Brecht is dit al in gebruik. Wij vragen dan ook om de afschaffing van de voorrang van rechts op het volledige grondgebied te onderzoeken en voor beslissing opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad. Vele gemeenten zoals Bekkevoort, Lubbeek, Tielt-Winge, Glabbeek, Wervik, Linter, Dilbeek en Geel gingen ons hierin al voor. In Geel rijdt het verkeer vlotter en in Dilbeek en Glabbeek daalde het aantal ongevallen. Deze vaststellingen bevestigen eerder onderzoek van VAB, waaruit blijkt dat het afschaffen van de voorrang van rechts de verkeersveiligheid ten goede komt.”