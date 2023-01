N-VA Holsbeek vraagt meer inspraak van jeugd en scholen bij opmaak van plannen voor de dorpskernen

HolsbeekHolsbeek is bezig met de opmaak van de ruimtelijke invulling van de dorpskernen en de heraanleg van Holsbeek-dorp. N-VA Holsbeek vraagt hierbij om gebruik te maken van een begeleid participatieproces. Samen met de gemeente, de lokale jeugd en scholen wordt een plan opgemaakt om de plekken voor kinderen en tieners in de dorpskern te verbeteren.

“Heel wat kinderen en tieners wonen of passeren op weg naar school in onze dorpskernen of spelen er op zondag met de jeugdvereninging,” zegt Sabine Wyns N-VA gemeenteraadslid. “Het is dan ook belangrijk te weten hoe ze dit ervaren. Nemen ze de bus, hoe en waar fietsen ze, waar spelen ze, welke voorzieningen missen ze? Bij de opmaak van plannen voor al onze dorpskernen houden we hier best rekening mee zodat in de toekomst onze kinderen hier onbezorgd kunnen wonen en buiten spelen.”

Participatieproces

Kind & Samenleving begeleidt een participatieproces met kinderen en tieners waarin het gemeentebestuur samen met de lokale jeugd nadenkt over de inrichting van een duurzame en kind- of tienervriendelijke landelijke woonkern. De aanpak kan inspirerend zijn voor andere deelkernen en projecten in de gemeente. Zo een begeleid participatieproces levert veel meer op dan een raadpleging via de website van de gemeente.

“De gemeente krijgt concrete oplossingen om een dorpskern, bijvoorbeeld Holsbeek-dorp in te richten vanuit ook de behoeften van kinderen en tieners: niet alleen voor formele speel- en jeugdruimtes, maar ook op vlak van mobiliteit, groeninrichting en -beheer, ruimtelijke planning, gemeentelijke voorzieningen, sociale cohesie en sociale veiligheid,” zegt Sabine Wyns. “Deze informatie is ook nuttig om in de toekomst plannen op te maken om naast Holsbeek-dorp ook de andere dorpskernen, kindvriendelijker, veiliger, groener en moderner in te richten want daar is zeker nood aan.”

