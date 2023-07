N-VA Holsbeek hekelt slecht onderhouden kerkhoven in de gemeente: “Combinatie van drukke periode en afwezigen bij de groendienst”

Europees goud voor cheerlea­ders Aira United Leuven

Op het Europees kampioenschap cheerleading, het voorbije weekend in het Italiaanse Verona, heeft Aira United Leuven knap goud behaald. Het gezelschap van het Leuvense danscentrum Aike Raes nam zaterdag deel in de All Girl Elite-divisie, en eindigde op het podium voor Kroatië en Frankrijk.