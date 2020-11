Massale steun voor zwaar verwaarloosde kater Tristan: “Zijn oor is helemaal weggevreten. Het ergste leed dat we ooit zagen”

HolsbeekZondag is Vzw Zwerfkat in nood II ter plaatse gekomen voor een wel heel schrijnend geval van dierenverwaarlozing. Het katje Tristan werd aangetroffen in een toestand die zelfs de vzw nog nooit had gezien: zijn oor was helemaal weggevreten, zijn oog puilde uit en hij was zo mager en vies dat de buurtbewoners niet langer konden toekijken. “De kans is groot dat hij vergevorderde oorkanker heeft, maar we doen er alles aan hem te redden”, klinkt het. Het katje wordt momenteel verzorgd bij de dierenarts en er is een pagina opgezet waar mensen kunnen doneren voor zijn verzorging.