Krijgt onbekende vrouw die in 1991 in waterput werd aangetroffen alsnog een gezicht?: Cel Vermiste Personen neemt DNA-staal uit graf

Met een kraan werd er gegraven naar de restanten van de vrouw op het kerkhof in het Langeveld in Holsbeek. De vrouw werd in 1991 aangetroffen in een waterput van een buitenverblijf in de Attenhovendreef in Holsbeek. “Haar lichaam werd destijds pas na enige tijd aangetroffen in de put. Er was toen geen link met de eigenaar van het pand”, weet burgemeester Hans Eyssen (CD&V). “Ze is nooit kunnen geïdentificeerd worden en ze is hier als onbekende persoon begraven. Met nieuw DNA-onderzoek hoopt men alsnog haar identiteit te kunnen achterhalen”, zegt de burgemeester. Het is ook niet geweten of de vrouw 31 jaar geleden stierf door een ongeluk of door tussenkomst van derden. De Cel Vermiste Personen kon een DNA-staal meenemen voor verder onderzoek. Het graf werd na de werkzaamheden terug gedicht.