Komt project de gele doos ook naar Holsbeek?

Dagdagelijks worden de hulpdiensten geconfronteerd met ouderen die alleen wonen en in nood verkeren. “Wanneer er dan beroep moet gedaan worden op hulpverleners zoals ambulanciers, artsen, verpleegkundigen maar ook politie en brandweer zien we dat er kostbare tijd verloren gaat voorafgaand aan de hulpverlening. Dat komt doordat medische en persoonlijke info over de ouderen niets steeds beschikbaar of terug te vinden is.”, aldus N-VA gemeenteraadslid Sabine Wyns.

De gele doos

‘De gele doos’ is een project waarbij cruciale persoons-, contact-, en medische gegevens bewaard worden in een herkenbare, gele bewaardoos, én in de koelkastdeur. Door een herkenbare sticker te bevestigen op de binnenkant van de voordeur weten hulpverleners dat er een gele doos in de koelkast zit. Op deze manier kunnen de hulpdiensten de doos makkelijk terugvinden. Het project werd ingevoerd door RPO Kempen en wordt ondertussen in verschillende gemeenten ingevoerd en sprak raadslid Sabine Wyns onmiddellijk aan. “Graag zouden wij net als de seniorenraad deze doos ook voorzien voor de 65-plussers uit Holsbeek, dus we stellen dit dan ook concreet voor op de gemeenteraad van 10 januari 2023. We zijn er zelfs voorstander van om dit verder te bekijken met onze eerstelijnszone Leuven Noord om te komen tot een breed gedragen project in samenwerking met de verschillende gemeenten uit onze zone. Op die manier komen we ook tot een efficiënte aankoop en gepaste verdeling van de gele dozen.”