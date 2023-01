Kinderen, recreanten én retrocoureurs rijden Blauwmolencross op 12 februari

Rotselaar Eric Bisschop (64), die meewerkte aan Operatie ‘Propere Handen’, plots overleden: “Niet enkel een magistraat, maar ook een vriend”

Federaal parketmagistraat Eric Bisschop (64) is woensdagavond plotseling overleden. Het gaat om een natuurlijk overlijden. Hij was onder meer betrokken bij Operatie ‘Propere Handen’, een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken, omkoping en matchfixing in het Belgisch voetbal. Daar lees je alles over in ons dossier.

26 januari