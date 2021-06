Katje Fox werd beschoten en voor dood achtergelaten: “17 hagelbolletjes, haar hele lijfje was doorzeefd”

Holsbeek Vrachtwa­gen rijdt tegen brug op E314 in Holsbeek

16 juni Op de E314 in Holsbeek is woensdagnamiddag een vrachtwagen tegen de brug gereden. De bestuurder is ongedeerd en de vrachtwagen staat op de pechstrook. De snelweg is momenteel volledig afgesloten richting Genk om te onderzoeken hoe ernstig de materiële schade aan de brug is, waardoor het verkeer veel hinder ondervindt.