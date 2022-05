Is er een tijdelijke bouwstop in Holsbeek nodig? Oppositiepartij N-VA wil ademruimte voor aanscherpen stedenbouwkundige verordening

HolsbeekHet gemeentebestuur gaat de stedenbouwkundige verordening verder aanscherpen om het dorpse en landelijke karakter van Holsbeek te bewaren. Een tijdelijke bouwstop is echter noodzakelijk volgens gemeenteraadslid Sabine Wyns (N-VA). Burgemeester Hans Eyssen (CD&V) stelt dat de stedenbouwkundige verordening van Holsbeek eigenlijk al jaren veel strenger is ten opzichte van andere gemeenten. “Van alle Leuvense buurgemeenten is het percentage appartementen in het totaal aantal gebouwen bij ons het laagst”, klinkt het.

Op de volgende gemeenteraad stelt het bestuur van Holsbeek haar visienota ‘Naar een vernieuwde ruimtelijke visie voor Holsbeek en haar kernen’ voor. Waar verdichten en waar open ruimte behouden zal deel uitmaken van een proces waarin gemeente, adviesraden en de inwoners hun ideeën kunnen geven. Dit zal leiden tot de opmaak en invoering van een instrumentarium om het dorpse landelijke karakter van Holsbeek te bewaren.

“Het opmaken van zo een instrumentarium met ruimte voor participatie vraagt tijd”, stelt gemeenteraadslid Sabine Wyns (N-VA). “Daarom stellen wij voor om nu al te handelen en een tijdelijke bouwpauze in te lassen en om te werken met een kwaliteitskamer en bouwkompas om het dorpse karakter van Holsbeek te behouden en te versterken.”

Betaalbaar wonen

De oppositiepartij wil ook dat er meer werk wordt gemaakt van betaalbaar wonen in Holsbeek. Noodzakelijk omwille van een groeiende bevolking die druk zet op de mobiliteit en het leefmilieu van de gemeente volgens Sabine Wyns. “De watersnood van de laatste jaren toont aan dat er dringend actie nodig is, om een halt toe te roepen aan het alsmaar groeiend ruimtebeslag door bebouwing en verharding”, vervolgt het gemeenteraadslid. “De uitdaging is om meer mensen op minder plaats te laten wonen. Appartementen zijn niet het enige antwoord hierop. Er is ook kleinschalig wonen, cohousing, woningdelen, zorgwonen en groepswoningbouw. Belangrijk hierbij is dat de gekozen oplossingen betaalbaar blijven.”

Volledig scherm Illustratie. De vernieuwde Leuvensebaan in Holsbeek. © Vertommen

Bouwpauze

“De gemeente is bezig om een toekomstvisie uit te werken en aan te geven waar verdichten kan en waar open ruimte behouden blijft”, stelt Sabine. “Wij willen nu al actie en een tijdelijke bouwpauze inlassen om het gemeentebestuur de nodige ademruimte te geven om in dialoog met de inwoners werk te maken van een instrumentarium, zonder steeds de hete adem van bouwpromotoren in de nek te voelen. Wettelijk is dit via een bepaalde procedure mogelijk en vele gemeenten zijn ons hierin voorgegaan. Hierbij kan ook de oprichting van een kwaliteitskamer helpen. Een groep experten die de gemeente rechtstreeks adviseert over bepaalde bouwprojecten en ingrepen in de publieke ruimte. Op die manier worden bouwprojecten niet alleen benaderd vanuit het maximaliseren van de opbrengst door promotoren maar verhoogt de kwaliteit van de projecten met aandacht voor het behoud van het dorpskarakter, de groene ruimte, de betaalbaarheid, de duurzame mobiliteit en met oog voor harmonie met de omgeving.

Strenger ten opzichte van andere gemeenten

“Een bouwpauze lijkt mij zeer drastisch”, reageert burgemeester Hans Eyssen. “Een volledige stolp op de gemeente zetten en geen enkele woning meer toelaten, geen enkel jong gezin nog toelaten om in onze gemeente te komen wonen, is evenwel onverantwoord. Het is ook onrechtvaardig: je zal maar de eigenaar zijn van een perceeltje, dat je van de ene dag op de andere dag niet meer mag bebouwen of verkavelen.”

“In Holsbeek zijn we trouwens al jaren veel strenger ten opzichte van andere gemeenten waar er tal van grote appartementsblokken worden opgetrokken. In 2006 hebben we in ons ruimtelijk structuurplan vastgelegd dat we ons beperken tot twee bouwlagen voor appartementen. In 2012 hebben we in onze stedenbouwkundige verordening de plaatsen waar meergezinswoningen mogen gebouwd worden strikt afgebakend. In een groot deel van die zones is een beperking opgelegd tot maximum vier appartementjes per bouwblok en verplicht voldoende eigen parkeerplaatsen te voorzien, alsook een heel aantal andere beperkingen. Ook voor verkavelingen hebben we een aantal regels die beperkingen opleggen en in de woonparken van de Chartreuzenberg hebben we vijf jaar geleden een stop op verdere verkaveling ingevoerd. Dat er bij ons de voorbije tien jaar veel minder appartementen gebouwd zijn dan in andere gemeenten, zie je in de cijfers: van alle buurgemeenten van Leuven is het percentage appartementen in het totaal aantal gebouwen bij ons het laagst. (Holsbeek 1,62 %, Oud-Heverlee 1,80 %, Bierbeek 1,88 %, Haacht 1,98 %, Lubbeek 2,14 %...) Ook in de bevolkingscijfers zie je dit: sinds 2015 zijn er in Holsbeek maar 158 inwoners meer. In de meeste vergelijkbare gemeenten is dat veel meer.”

“Doordat wij jaren geleden al voorzienig geweest zijn en maatregelen genomen hebben, is er dus bij ons geen sprake van een ongebreidelde bouwgolf zoals in sommige andere gemeenten. Alles in Holsbeek is op maat van het dorp en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Met de visienota die we op de volgende gemeenteraad voorstellen gaan we dit nog aanscherpen.”

Volledig scherm Kick-off onderzoeksproject CIRCULER - Bedrijven en buurtbewoners denken mee na over circulaire toekomst bedrijventerreinen Haasrode, met burgemseester van Holsbeek, Hans Eyssen. © Vertommen