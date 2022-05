Infoavond rond zonnepanelen en thuisbatterijen op 18 mei

Leuven/Kessel-Lo De mammoet­boom in park Heuvelhof is gestorven: “Hij is dood, redden kunnen we hem niet meer.”

Al sinds de oprichting van het park Heuvelhof, halverwege de 19de eeuw, is de mammoetboom er een iconisch herkenningspunt. Mammoetbomen of reuzensequoia’s zijn met voorsprong de grootste bomen ter wereld. De allergrootste bereikt zelfs een hoogte van 84 meter, en het oudste exemplaar mocht al 3.200 kaarsjes uitblazen. Die mijlpalen zal de mammoetboom in het Heuvelhofpark helaas nooit halen, want deze week werd hij officieel doodverklaard.

12 mei