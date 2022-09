Infoavond Buurtinformatienetwerk in Holsbeek op 26 september

De voorbije jaren daalde het aantal woningdiefstallen in Holsbeek. Toch blijft de gedachte aan een mogelijke inbraak voor heel wat mensen een bekommernis. En er zijn soms andere kleinere strafbare feiten of vandalisme , die dienen opgevolgd te worden. In een BIN (Buurtinformatienetwerk) is er een interactieve communicatie tussen inwoners en lokale politie. Als BIN-lid help je de politie in het bestrijden van strafbare feiten of vandalisme. Je bent waakzaam voor strafbare feiten en zorgt voor een hoge aangifte- en meldingsbereidheid bij de politie.