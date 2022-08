IN BEELD. Huisfotograaf oog in oog met “Den Duvel”

ROTSELAAR Tunnel Duitsveld­baan afgesloten voor nieuw kunstpro­ject: “Hier komt een prachtig zeeland­schap”

Een prachtig zeelandschap. Dat wordt het nieuwe streetartproject in de tunnel van de Duitsveldbaan in Rotselaar. In augustus gaan de kunstenaars van Treepack er aan de slag. Om hen in alle veiligheid te laten werken, zal de tunnel van de Duitsveldbaan vanaf 1 augustus tijdelijk niet toegankelijk zijn.

29 juli