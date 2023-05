IN BEELD. Absynthe Minded en Roufaida geven beste van zichzelf tijdens Kampvuurconcerten

Leuven pionier in België voor digitale aangifte van baby: “Ouders kunnen in het ziekenhuis of van thuis uit het heuglijke nieuws officieel maken”

Vanaf vandaag is het mogelijk om in Leuven de geboorte van je kindje digitaal aan te geven. Je verplaatsen naar het stadskantoor hoeft dus niet meer en daarmee is Leuven officieel de eerste stad in ons land waar je verlost bent van een tijdrovende aangifte in het stad- of gemeentehuis. “Deze vereenvoudiging geeft ouders meer gemoedsrust”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).