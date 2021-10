“Ik ga je lever opeten met een lekkere Chianti erbij”: parket wil Chris Dusauchoit op cursus sociale vaardigheden sturen voor belaging buurman

TREMELO Bijna één op vijf te snel in bebouwde kom

25 oktober De politiezone BRT (Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo) heeft zondag in de Kruisstraat in Tremelo gecontroleerd op snelheid. Van de 268 bestuurders reden er 47 te snel. Een bestuurder haalde een snelheid van 83 kilometer per uur, terwijl er slechts 50 kilometer per uur is toegestaan. 17,5 procent reed dus te snel. Daarnaast werden ook 106 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed. Iedereen bleek negatief te zijn. Verder werden er geen andere overtredingen vastgesteld.