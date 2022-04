Horststraat krijgt permanent parkeerverbod

HolsbeekHet gemeentebestuur van Holsbeek heeft beslist om een permanent parkeerverbod in te stellen in de Horststraat. Binnenkort zal je er niet meer langs de kant van de weg kunnen parkeren tussen huisnummer 37 en het kruispunt met Luttelkolen. De straat is te smal om te parkeren en bovendien is er voldoende parkeergelegenheid in de buurt.