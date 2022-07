Holsbeek viert 60ste verjaardag priesterwijding Arthur Janssens

Arthur Janssens werd op 8 juli 1962 door aartsbisschop Suenens in Mechelen tot priester gewijd. Van 1962 tot 1999 gaf hij les aan het Heilig Hartcollege in Ganshoren. Vanaf 1963 deed hij zondagsdienst bij pastoor Ulens in de Sint-Maurusparochie van Holsbeek en sinds 1967 bij pastoor Janssens in Sint-Pieters-Rode. Pastoor Crauwels vroeg hem ook om missen op te dragen in Kortrijk-Dutsel. Nu verzorgt hij de vieringen bij de Zusters Passionisten in Tienen. Nog elke dag komt hij met de andere priesters middagmalen in WZC Sint-Margaretha in Holsbeek.