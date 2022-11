Holsbeek verzet zich tegen verhoging elektriciteitstarieven voor inwoners door mogelijke fusie PBE en Iverlek

De fusie van PBE en Iverlek is een gevolg van regels die door Vlaanderen zijn opgelegd in het Energiedecreet van 2018. De voorgestelde fusie voor de gemeente Holsbeek en voor de andere PBE-gemeenten zouden ook leiden tot een vermindering van het dividend met 25%. Dat zou de gemeentekas meer dan 100.000 euro per jaar kosten, geld dat de gemeente dan niet meer kan besteden aan dienstverlening voor haar inwoners.

“Met zo’n aderlating van haar inkomsten kan de gemeente Holsbeek niet akkoord gaan”, stelt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). “Die regels zijn evenwel totaal voorbijgestreefd. Sinds de oprichting van Fluvius zijn alle activiteiten van uitbating van het elektriciteits- en aardgasnet gebundeld bij dezelfde exploitant. De aanleg van netten, onderhoud, beheer etc gebeuren door dezelfde personeelsleden van Fluvius en door dezelfde aannemers, ongeacht of het gaat over het net in een PBE-gemeente of in een Iverlek-gemeente. De distributienetbeheerders PBE en Iverlek zijn nog eigenaar van de netten, maar zij exploiteren die niet meer: de exploitatie gebeurt gezamenlijk door Fluvius.”

Herstructurering

“De verplichtingen om over een aaneensluitend geografisch gebied, over zowel elektriciteits- als aardgasnetten en over minimum 200.000 aansluitpunten te beschikken, waren begrijpelijk vanuit het oogpunt van een mogelijke rationalisering van de exploitatie”, vervolgt Eyssen. “Maar aangezien PBE, Iverlek en de andere distributienetbeheerders geen exploitatie meer doen, hebben deze verplichtingen geen zin meer. Door een herstructurering naar een ander of groter gebied kan immers geen enkele rationalisering of besparing in de exploitatie meer gerealiseerd worden. Tenslotte respecteert het voorliggende voorstel van herstructurering niet de indeling in regio’s die Vlaanderen vorige maand heeft beslist. Het nieuwe werkgebied zou gemeenten uit drie regio’s omvatten, en dan nog niet eens alle gemeenten van die regio’s. Indien toch zou overgegaan worden tot een herstructurering, zou het logisch zijn één distributienetbeheerder per regio te creëren. Vlaanderen vraagt immers zelf de intergemeentelijke samenwerking te aligneren op deze regio’s.”

De PBE-gemeenten naast Holsbeek zijn Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Kampenhout, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Steenokkerzeel, Tielt-Winge, Tremelo (deels) en Zoutleeuw.

Volledig scherm Fluvius illustratie. © Hans Verbeke

