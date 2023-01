Holsbeek verliest allerlaatste geldautomaat in gemeente: “Banken laten 10.000 inwoners in de kou staan”

HolsbeekNul bankautomaten om cash geld af te halen in eigen gemeente voor ongeveer 10.000 inwoners. Dat is het harde verdict voor Holsbeek wanneer de allerlaatste bankautomaat volgende week verdwijnt. Het gemeentebestuur strijdt al jaren tegen de leegloop van fysieke dienstverlening en roept haar inwoners nu op om zelf te protesteren tegen de banken. “Dit is onaanvaardbaar”, vertelt burgemeester Hans Eyssen.

De voorbije jaren halen de banken steeds meer geldautomaten weg en in Holsbeek blijft er vanaf volgende week geen enkele meer over. Dat terwijl het gemeentebestuur al jaren pleit voor net meer bankautomaten in Holsbeek. Tevergeefs, zo blijkt. “Er was nog slechts één geldautomaat in onze gemeente en KBC heeft ons in december laten weten dat nu ook deze verdwijnt op 11 januari. Ook de gezamenlijke uitbater Batopin, die door de grootbanken is opgericht, heeft ons botweg laten weten dat zij geen geldautomaat in Holsbeek zullen plaatsen,” vertelt burgemeester Hans Eyssen (CD&V Holsbeek).

Ontwerpbrief als protest

Het gemeentebestuur vindt de houding van de betrokken banken dan ook onaanvaardbaar. “Voor vele inwoners en vooral voor ouderen - een niet onbelangrijk deel van het bankcliënteel - is de nabijheid van een bankkantoor en een geldautomaat absoluut noodzakelijk”, vervolgt Eyssen. “Maar jaren van aandringen vanuit de gemeente werd samen met tal van petities weggewuifd. Holsbekenaren die het gebrek aan bankdiensten ook betreuren kunnen op de website van de gemeente of op het gemeentehuis vanaf vandaag een ontwerpbrief laten versturen naar alle banken met een duidelijke boodschap: ‘Geachte Bank, U laat ons als klant in de steek!’”

Hans Eyssen

“In de brief wordt geargumenteerd dat betalen met een smartphone voor een belangrijk deel van de (oudere) bevolking geen optie is, maar ook dat elektronisch betalen op een aantal plaatsen in Holsbeek en in andere landelijke gebieden simpelweg onmogelijk is omdat niet alle GSM-providers op heel het grondgebied een betrouwbare 4G-verbinding hebben. Cash geld is dan het enige alternatief om een brood te kopen of een spaghettislag van een vereniging te steunen.”

Geldautomaten van Bpost

Het gemeentebestuur nam ondertussen wel contact op met Bpost, dat volgens de beheersovereenkomst met de Federale overheid een geldautomaat moet voorzien in elke gemeente waar geen bankautomaat is. “Die procedure kan helaas pas starten wanneer de laatste automaat weg is en een nieuwe automaat plaatsen kost natuurlijk tijd”, besluit Eyssen. “Hierdoor vrezen we dat het nog een hele tijd zal duren eer dit resultaat oplevert. Ondertussen zetten de banken hun Holsbeekse klanten helemaal in de kou.”

