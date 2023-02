Holsbeek organiseert informatieavonden voor inwoners met vragen over zonnepanelen

“Wie zelf zijn energie wil opwekken met zonnepanelen, botst op een hoop vragen”, vertelt Schepen van milieu, klimaat en energie Anja Peeten. “Daarom neemt de gemeente Holsbeek de Energiecoöperatie Oost-Brabant (ECoOB) onder de arm. Inwoners van Holsbeek krijgen dankzij die samenwerking onafhankelijk advies en gratis begeleiding. Vanaf de zoektocht naar de juiste offerte tot je zelf elektriciteit opwekt. We willen de energiefactuur van de Holsbekenaar naar beneden krijgen. En tegelijk geven we zonne-energie in onze gemeente een boost. Dat is goed voor de mensen én goed voor de planeet. Meer en meer inwoners leggen zonnepanelen. Toch benutten we vandaag nog maar 8,6% van het zonnepotentieel van de daken in Holsbeek. Nog veel winstkansen dus, want de zon schijnt voor iedereen.”