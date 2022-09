Holsbeek neemt beslissing over heraanleg Langeveld, maar oppositiepartij N-VA is niet akkoord: “We hopen op nog een ander scenario”

Naar aanleiding van de heraanleg van de Leuvensebaan heeft de gemeente Holsbeek de verkeersinrichting van het Langeveld en de omliggende straten herbekeken. Daarbij werd rekening gehouden met enerzijds het intensieve gebruik van het Langeveld als fietsroute, en anderzijds het gebruik van de straat door de bewoners en andere inwoners van Holsbeek.

“Er werden drie scenario’s uitgewerkt en voorgelegd aan de bewoners, aan het brede publiek en aan de Verkeersadviesraad”, vertelt schepen van mobiliteit Anja Peeten. “Via het digitaal participatieplatform werden een vijftigtal reacties ontvangen. Samen met de reacties die werden genoteerd op de infoavond geeft dit een bijzonder mooi resultaat voor het participatietraject Langeveld. Uit de reacties bleek dat de drie scenario’s hun voorstanders hadden, maar dat voor ook voor de voorstanders van de beide andere scenario’s, het nu gekozen scenario een aanvaardbaar alternatief was. Er kwamen ook heel wat interessante argumenten en nuttige suggesties. Op basis daarvan werd het gekozen ontwerp bijgestuurd.

Veiligheid en comfort

In de gekozen oplossing worden nu de voordelen van beide scenario’s zo goed mogelijk gecombineerd. “Veiligheid en comfort voor de fietsers zijn gewaarborgd”, vervolgt Peeten. “Doorgaand verkeer voor heel het Langeveld blijft voor auto’s onmogelijk; een knip in het midden verhindert dat. De knip komt evenwel aan de andere kant van de Oude Daalputstraat. Daardoor is het 1,2 km lange westelijke deel van het Langeveld niet meer doodlopend, wat wel het geval was tijdens de werken. Van daar uit moet men dus niet meer volledig omrijden langs de Pleinstraat en vrachtwagens moeten niet meer achterwaarts rijden. Het stukje Langeveld tussen de Daalputstraat en de Oude Daalputstraat wordt wel doodlopend maar dat is slechts 200m, dus weinig hinderlijk.”

Volledig scherm Het Langeveld in Holsbeek zal er binnenkort zo uitzien. © RV

“De Oude Daalputstraat wordt herleid tot één rijstrook, met uitwijkstroken in de andere richting”, vervolgt Peeten. “Lokaal verkeer kan dus van de Leuvensebaan naar het Langeveld rijden. Van het Langeveld naar het Leuvensebaan kan dat ook, maar enkel over de uitwijkstroken. Die beweging is dus mogelijk als men dat wil, maar ze zal niet interessant zijn voor doorgaand verkeer. Lokaal verkeer vanuit het westelijke deel van het Langeveld is mogelijk, doorgaand verkeer wordt ontmoedigd. Wie via de Oude Daalputstraat naar het Langeveld rijdt, zal moeten stoppen en voorrang geven aan de fietsers op het Langeveld. Ook ten opzichte van de Leuvensebaan zal men vanuit de Oude Daalputstraat voorrang moeten geven. Vrachtwagenverkeer (> 10m lang) wordt uit de Oude Daalputstraat en het westelijke deel van het Langeveld geweerd. Alleen laden en lossen zal toegelaten worden. De uitwijkstroken in de Oude Daalputstraat worden waterdoorlatend aangelegd in kasseien.”

Quote Wij stellen voor om van Langeveld in het verlengde van Klein Langeveld, uitgezon­derd plaatse­lijk verkeer te maken met flankeren­de maatrege­len en de Oude Daal­putstraat in te richten als doodlopen­de straat met plaats voor te sporten, spelen en elkaar te ontmoeten. Sabine Wyns N-VA gemeenteraadslid

“Deze oplossing vormt het beste evenwicht tussen de belangen en voorkeuren van de verschillende betrokken groepen: fietsers, bewoners van het Langeveld, bewoners van de omliggende straten en andere weggebruikers. Dit scenario was ook de voorkeur van de Verkeersadviesraad. Het schepencollege volgt de adviesraad daarin. De diensten Mobiliteit en Openbare werken van de gemeente werken nu de praktische aspecten van dit scenario verder uit”, besluit Peeten.

Oppositie

“Wij geloven dat er nog betere opties zijn om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van alle inwoners, de veiligheid nog meer garandeert, sluipverkeer en wegbelasting van de knip wegneemt”, vertelt Sabine Wyns N-VA gemeenteraadslid. “Daarom hebben we een punt voor de komende gemeenteraad van 13 september ingediend om een alternatief uit te werken op de 3 scenario’s. We stellen voor om van Langeveld in het verlengde van Klein Langeveld, uitgezonderd plaatselijk verkeer te maken met flankerende maatregelen en de Oude Daalputstraat in te richten als doodlopende straat met plaats voor te sporten, spelen en elkaar te ontmoeten. De Leuvensebaan is trouwens - binnen het Ruggengraatproject - bedoeld als vlotte verbindingsweg tussen Leuven en Holsbeek voor het gemotoriseerd verkeer. Hierbij is er op de Leuvensebaan wel een degelijk parkeerbeleid nodig om die vlotte doorstroming te garanderen onder andere voor de bussen.”

Volledig scherm Illustratie nieuwe knip Langeveld © RV

“Ons scenario willen we bespreken op de gemeenteraad met het schepencollege en zo ook aan de VAR(verkeersadviesraad) voorleggen. De VAR moet trouwens nog samenkomen hierrond. De bespreking van de reacties van de inwoners tijdens het participatiemoment en het blijkbaar ‘beslist’ voorstel van het college staat voor formeel advies op de agenda van de VAR op 15 september. Een definitief plan moet dan nog ter goedkeuring komen op de gemeenteraad, het staat niet op de agenda van de gemeenteraad van 13 september. Dat is ook hoe het democratisch proces hierin verloopt. We hopen dat de gemeenteraad ons constructief voorstel, dat op basis van de input van inwoners via de participatiewebsite en ook na buurtgesprekken tot stand is gekomen, ter harte zal nemen zodat het voornemen om een participatief bestuur te zijn geen dode letter blijft, maar dat er van echte participatie sprake kan zijn. Het is een spijtige zaak dat het schepencollege overleg hierin uit de weg gaat en eigengereid een beslissing neemt en ongehoord dat het democratisch proces hierin niet gevolgd wordt.”

Volledig scherm Naar aanleiding van de heraanleg van de Leuvensebaan heeft de gemeente Holsbeek de verkeersinrichting van het Langeveld en de omliggende straten herbekeken. © Vertommen

