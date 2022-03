Holsbeek en Rotselaar willen spitsstrook op E314 richting Brussel zo snel mogelijk openen: “Verbetering van doorstroming en verkeersveiligheid”

HolsbeekEind februari opende de nieuwe spitsstrook tussen Wilsele en Aarschot op de E314 waardoor het verkeer vlotter verloopt richting Limburg. Holsbeek en Rotselaar willen nu ook een snelle ingebruikname van de spitsstrook op de E314 in de richting van Aarschot naar Kessel-Lo. “Hoe minder files op de E314, hoe minder auto’s voor de schoolpoorten in Holsbeek en Rotselaar”, zegt burgemeester Hans Eyssen. De infrastructuurwerken werden in beide richtingen identiek uitgevoerd, maar waarom wordt de spitsstrook richting Brussel nog niet in gebruik genomen?

Op de E314 werden in de loop van 2021 werken uitgevoerd voor de aanleg van spitsstroken tussen Kessel-Lo (afrit 20) en Aarschot (afrit 22). Op 25 februari 2022 werd de spitsstrook richting Aarschot reeds in gebruik genomen en opengesteld bij druk verkeer tijdens de avondspits. Bij deze gelegenheid verklaarde Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters dat zij de spitsstrook ook in de richting Brussel operationeel wil maken en hoopt binnen dit en twee jaar de werkzaamheden daarvoor te starten. De gemeentebesturen van Holsbeek en Rotselaar roepen op om alles in het werk te stellen zodat de spitsstrook op de autostrade E314 in rijrichting van Aarschot naar Kessel-Lo zo snel mogelijk kan worden geopend. “Met het oog op een betere doorstroming van het autoverkeer in de ochtendspits en de verbetering van de mobiliteit en verkeersveiligheid in de regio”, stelt burgemeester van Holsbeek Hans Eyssen.

Quote Het gaat om de signalisa­tie die er momenteel nog niet is. De verlichte borden moeten bijvoor­beeld nog besteld worden. Hopelijk kan dit zo snel mogelijk gebeuren. Hans Eyssen

“De aanleg van de spitsstroken is een goede zaak voor de mobiliteit in onze regio. De spitsstroken zullen een belangrijke bijdrage leveren om de files op de autostrade E314 te verminderen en de doorstroming van het verkeer te bevorderen”, vervolgt Eyssen. “Het is ook een goede zaak voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de dorpen in de buurt van de snelweg die reeds jaren geconfronteerd worden met toenemend sluipverkeer dat de files op de E314 ontwijkt. Daarbij moet worden opgemerkt dat er ook diverse scholen zijn gelegen langs deze routes. De grootste bijdrage voor de verkeersveiligheid in deze schoolomgevingen zou het verminderen van het ochtendlijke sluipverkeer zijn, door de ingebruikname van de spitsstrook op de autosnelweg richting Leuven. Hoe minder files op de E314, hoe minder auto’s voor de schoolpoorten in Holsbeek, Nieuwrode, Wezemaal, Rotselaar en Wilsele-Putkapel.”

Volledig scherm Jo Vanmechelen en Sabine Wyns N-VA Holsbeek. © RV

De gemeenteraden van Holsbeek en Rotselaar roepen de Vlaamse overheid – het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken – dan ook op om ook de spitsstrook van Aarschot richting Kessel-Lo zo snel mogelijk in gebruik te nemen. “Het gaat om de signalisatie die er momenteel nog niet is”, vervolgt Eyssen. De verlichte borden moeten bijvoorbeeld nog besteld worden. Hopelijk kan dit zo snel mogelijk gebeuren. Om een degelijk alternatief te bieden voor het autoverkeer en om de verkeersdoorstroming te garanderen, dient deze spitsstrook zeker in gebruik te worden genomen vooraleer de werken aan de Aarschotsesteenweg aanvangen, en indien mogelijk zelfs nog voor de werken aan de rotonde in Rotselaar en de Steenweg op Holsbeek.

N-VA Holsbeek

Ook N-VA Holsbeek wil een versnelde opening van de extra spitsstrook op de E314 richting Brussel: “Het viel ons op dat deze infrastructuurwerken in beide richtingen identiek werden uitgevoerd,” zegt Jo Vanmechelen, N-VA gemeenteraadslid. “Vandaar al in 2021 onze oproep aan het bestuur van Holsbeek om ook het openen van de spitstrook richting Brussel te bepleiten bij de Vlaams overheid. Dit zal zeker en vast ook de ochtendspits vlotter laten verlopen met tevens minder verkeer in onze dorpskernen en aan onze schoolpoorten.”

“We zijn blij dat de gemeente de hoogdringendheid hiervan inziet en dit nu ook officieel via de gemeenteraad laat bekrachtigen, net zoals in Rotselaar,” zegt Sabine Wyns. “Vooral omdat er in de nabije toekomst werken aan de Aarschotsesteenweg en de rotonde in Rotselaar gepland zijn, is een vlotte doorstroming op de E314 van belang. Het is een goede zaak voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de dorpen in de buurt van de snelweg die reeds jaren geconfronteerd worden met toenemend sluipverkeer dat de files op E314 ontwijkt.”

Volledig scherm Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters tijdens de opening van de nieuwe spitsstrook tussen Wilsele en Aarschot op E314. 25 Februari 2022 © Vertommen