Historisch orgel in kerk van Sint-Pieters-Rode wordt gerestaureerd

In 2009 stelde het gemeentebestuur al een ontwerper aan voor de restauratie van het historisch belangrijke orgel. In 2014 werd het restauratiedossier ingediend bij het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed. Sindsdien was het wachten op de toezegging van de 80 % toelage door de Vlaamse overheid. Ondertussen werd de verwarming van de kerk al aangepast, wat noodzakelijk is om het orgel na de restauratie in goede staat te houden. Het orgel verdraagt immers geen grote schommelingen in temperatuur.