Helmut Lotti Goes Classic keert eenmalig terug en wel op een unieke locatie…

Een tweedaagse benefiet waarvan de opbrengst integraal naar de restauratie van het Kasteel van Horst gaat, dat was het idee van Holsbekenaar Achille Claes. Hij contacteerde Metejoor en die toonde zich meteen bereid om zijn muzikale bijdrage te leveren op zaterdag 28 juli. Eén dag later staat Helmut Lotti dan weer op het podium en wel met succesformule Helmut Lotti Goes Classic. “Eenmalig en dat is toch een unieke kans”, aldus Achille Claes. “Toen we op zoek gingen naar de perfecte artiest voor deze benefiet kwamen we meteen uit bij Helmut Lotti. Zou het niet fantastisch zijn om het Kasteel van Horst het decor te laten zijn van een prachtig klassiek concert? Toen we met onze stoutste dromen naar manager Piet Roelen stapten, was ook hij snel mee: “Op die locatie nog eens een Helmut Lotti Goes Classic opvoeren, is een perfecte match’. Toen we niet veel later hoorden dat ook Helmut helemaal overtuigd was en ook Herita heel blij was met het initiatief, konden we er helemaal voor gaan. Met zijn 40-koppig klassiek orkest zal Helmut Lotti heel uitzonderlijk een replay doen van de populaire optredens uit de jaren ’90. Het prachtige middeleeuwse Kasteel maakt van dit concert uiteraard een unieke beleving. De tweedaagse is trouwens meteen het startschot voor de renovatie.” Nog dit: de organisatie is in handen van Het Wagenhuis met steun van de gemeente Holsbeek, het Agentschap Natuur en Bos en Herita. De volledige opbrengst van de tweedaagse benefiet gaat integraal naar het renovatiefonds om het kostelijke project te ondersteunen. Tickets en info: www.kasteelvanhorst.be