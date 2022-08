Gouden Sint-Romboutskruis voor Rudy Janssens in Holsbeek

Rudy is al jarenlang actief in het kerkelijke leven van de Federatie Holsbeek. Hij is Lector in de Sint-Mauruskerk sinds december 1988 en bij het wegvallen van de zaterdagavondviering was hij ook lector in de kerk van Kortrijk-Dutsel. Sinds 6 november 1994 is Rudy voorzitter van de parochieploeg Sint-Maurusparochie Holsbeek.

“Hij is mede-organisator van de parochiefeesten ter ondersteuning van de parochielokalen”, vervolgt Andy Penne. “Rudy werkte in 2010 mee aan de uitgave van een boek over de Sint-Mauruskerk en vroeger zorgde hij mee voor de organisatie van de Paaswake: nog steeds zorgt hij jaarlijks voor de receptie na de Kerstnachtviering. Sinds 1992 zorgt hij voor de organisatie van de jaarlijkse Paaseierenworp na de Paasmis, vanuit de Pastorij van Holsbeek. Sins 1999 is hij KLAS-verantwoordelijke voor editie 4351 van het parochieblad ‘Kerk en Leven’ voor de Sint-Maurusparochie. Vanaf 2001 bijkomend voor de parochies Sint-Catharina Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieter Sint-Pieters-Rode, en uiteindelijk vanaf 2015 ook voor de parochie Sint-Lambertus Nieuwrode, binnen de federatie Holsbeek. Naast de loutere administratie wordt er sedert 1999 zorg voor gedragen dat er in elk huisgezin van een uitnodiging tot abonnering terechtkomt. Lang zorgde hij voor het aanmaken van het herdenkingsprentje van Allerheiligen/Allerzielen. Daarnaast is hij mede-organisator van kerkelijke herdenkingen rond de slachtoffers van beide wereldoorlogen. Hij zorgde voor het opstarten van de internetverbinding in de Sint-Mauruskerk ten behoeve van de rechtstreekse radio-uitzendingen van Radio Maria vanuit onze parochiekerk. Rudy beschikt over een grote verzameling van rouwbrieven en –prenten van overleden leden van onze parochiegemeenschap en is zo een grote hulp voor menig familieonderzoeker. De Federatie Holsbeek blijft op zijn hulp rekenen!”