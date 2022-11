Gezinsbond Nieuwrode haalt Sinterklaas op laatste nippertje nog naar Holsbeek

Leuven Team ‘Keep Escaping’ kroont zich tot Belgisch kampioen escape rooms

Even lag het zwaartepunt van de Belgische escape roomscene in Leuven. Niet alleen was de Brabanthal vorig weekend gastheer voor de grootste pop-up escape room van het land, tijdens de Belgian Escape Days verzamelde het kruin van de escape roomwereld er zich voor het Belgisch kampioenschap. Een week later zijn de winnaars bekend.

28 november