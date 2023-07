Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Holsbeek vandaag

K’s Choice komt na geslaagde doortocht op Beleuvenis­sen ook naar Het Depot

Sam en Gert Bettens van K’s Choice hebben zopas de 30ᵉ kaars op hun carrièretaart uitgeblazen maar hun muzikale honger is nog lang niet gestild.Dat was duidelijk te merken op Beleuvenissen maar in Het Depot zal het duo nog uit een ander vaatje tappen.