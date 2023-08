Kringwin­kels zamelen boekentas­sen en rugzakken voor kinderen in armoede: “Kinderen gaan met een plastic zak naar school”

Over twee weken gaat het nieuwe schooljaar van start. Voor vele kinderen is het moment aangebroken om een nieuwe boekentas uit te kiezen. Niet alle kinderen zijn in die situatie. Kringwinkel ViTeS, met 10 vestigingen in Vlaams-Brabant, zet daarom een inzamelactie voor boekentassen en rugzakken op. Die worden via partnerorganisaties verdeeld waar de nood het hoogst is.