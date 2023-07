Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Holsbeek vandaag

Walter 'Pico' Michiels (60) vrijgespro­ken voor openbare dronken­schap: “Hij lijdt aan geestes­stoor­nis”

De politierechter heeft gewezen F.C. De Kampioenen-acteur Walter ‘Pico’ Michiels (60) vrijgesproken voor openbare dronkenschap. Voor Michiels werd recent voor het hof van beroep in Brussel de internering uitgesproken. De politierechtbank in Leuven volgde de bevindingen in het dossier daar en stelde dat Michiels ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten.