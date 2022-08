Genieten van gezellige concerten dichtbij huis? Bekijk het volledige programma van de Holsbeek Sessies

Aarschot Vooral blije gezichten bij terugkeer van bewoners naar wzc Sint-Ro­chus : “Toch zit de angst er wel in”

Op vrijdag 22 juli brak een zware brand uit in Woonzorgcentrum Sint-Rochus. Alle 163 bewoners werden geëvacueerd. Bij deze brand, die bovendien aangestoken bleek, viel helaas een dodelijk slachtoffer. Het gebouw liep ernstige schade op. De voorbije dagen werd er met man en macht gepoetst en gewerkt. Eind vorige week gaf brandweer het fiat om de bewoners, op die van de getroffen afdeling waar de brand ontstond na, te laten terugkeren. Vandaag was het zo ver. Een 70-tal bewoners die her en der over ziekenhuizen of andere zorginstellingen over het land waren opgevangen, keerden terug. Opmerkelijk, vooral blije gezichten. “Het eten dat we kregen was écht lekker hoor, maar toch ben ik blij dat ik weer ‘thuis’ ben.”

9 augustus