Gemeentebestuur en Holsbeek Beweegt willen opnieuw meer bankautomaten in de gemeente: “Het is helaas een heel moeilijke opdracht”

De laatste jaren verdwijnen steeds meer bankautomaten uit het straatbeeld en ook in Holsbeek blijft er momenteel nog maar één over. De bankautomaat langs de Leuvensebaan zal niet snel verdwijnen, maar oppositiepartij Holsbeek Beweegt hekelt het gebrek aan bankautomaten in de landelijke gemeente .“Er is geen enkele bankautomaat meer in Holsbeek-Dorp, Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode”, zegt Achille Claes.

“De aanwezigheid ervan op het platte land zou een basisrecht moeten zijn. Belfius is de huisbankier van de gemeente en dus ook van alle belastingbetalers in Holsbeek. Belfius heeft de morele verplichting als huisbankier om een inspanning te doen hiervoor. Aan het gemeentehuis bijvoorbeeld, waar voldoende en veilige plaatsen zijn om een bankautomaat te zetten. Er is voor veel inwoners een grote nood ontstaan om aan liquide middelen te geraken sinds de sluiting van de bankautomaat in Nieuwrode. Vooral oudere en mindervalide inwoners zijn hiervan het slachtoffer en het lijkt ons normaal dat het gemeentebestuur dus initiatief neemt. Het is aan het college om deze onderhandelingen op te starten en ervoor te zorgen dat er opnieuw meer bankautomaten in Holsbeek komen. Desnoods van een andere bank dan Belfius. Iedereen heeft de mond vol over het gebrek aan geldautomaten in landelijke gemeentes, zo ook Minister Demir (NVA), maar niemand dat er concreet iets aan doet.”

Pleiten voor bankautomaten

Burgemeester Hans Eyssen (CD&V) laat weten dat het gemeentebestuur al jaren pleit voor meer bankautomaten in Holsbeek. “We hebben er nog één langs de Leuvensebaan aan het verzekeringskantoor, maar dat is te weinig”, vertelt Eyssen. “In andere deelgemeenten van Holsbeek zijn er helaas geen bankautomaten meer. We zijn al jaren bezig met pleiten ervoor. We hebben stevig geprotesteerd toen de bankautomaat van Belfius in Holsbeek-Dorp verdween en toen die van Fortis in Nieuwrode verdween in 2018. We pleiten al jaren heel actief bij verschillende banken om opnieuw één of meerdere bankautomaten te plaatsen, maar al onze aanvragen vallen steeds op koude stenen. We hebben zelfs de toenmalige minister aangeschreven, maar zonder resultaat. We blijven er echter voor strijden, maar ik wil onze inwoners ook geen valse hoop geven. In alle gemeenten verdwijnen er steeds meer bankautomaten en er opnieuw meer laten plaatsen in de gemeente is helaas een heel moeilijke opdracht.”