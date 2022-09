Gemeente zoekt vrijwilligers voor Zwerfvuilactie op 17 september

Leuven UCLL ziet kwart meer inschrij­vin­gen lerarenop­lei­ding: “Een duidelijke kentering ondanks het overwegend negatieve en demotive­ren­de nieuws over het onderwijs.”

Terwijl leerlingen over het ganse land de scholen opnieuw binnendruppelen kunnen studenten aan het hoger onderwijs nog even genieten van de zomer. Halverwege de inschrijvingen aan het UCLL ziet de hogeschool alvast enkele voorzichtige trends ontstaan. Opvallend: de interesse in de lerarenopleiding stijgt met een kwart. Een broodnodige opsteker voor ‘het mooiste beroep van de wereld’.

