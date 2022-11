GBS De Gobbel krijgt nieuw energiezuinig dak

In totaal zal de gemeente Holsbeek bijna 200.000 euro investeren. Voor de werken krijgt Holsbeek een kleine 50.000 euro uit het Vlaamse relancefonds. “We hebben als schoolbestuur deze legislatuur al stevig geïnvesteerd in onze schoolgebouwen, met de nieuwbouw van het Anker in Nieuwrode en de werken in De Zilverlinde in Holsbeek en De Gobbel in Kortrijk-Dutsel,” vertelt schepen van onderwijs Bram Van Baelen (CD&V Holsbeek). “Die beleidslijn zetten we verder. Bedoeling is om de werken tijdens de paas – of zomervakantie uit te laten voeren, zodat de schoolwerking er geen last van heeft.”