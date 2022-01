Familie vermiste Guido Elsen (62) reist naar Tenerife om zelf zoekactie op poten te zetten: “Na zijn aankomst in het ziekenhuis is hij spoorloos verdwenen”

Leuven “Fahed stierf samen met mijn broer. Riquens 16 werd die dag geboren”: Leuvense Syriër Fahed Selman (27) werkt keihard aan carrière als rapper

‘Focus on me, don’t be yourself just be me, whatever you see.’ Fahed Selman (27) heeft er sinds zijn vertrek uit Syrië een lange weg opzitten, maar vond uiteindelijk zijn heil in de muze. Vandaag ambieert hij een carrière als rapper. “Als ik niets kan bijdragen aan de mensen om mij heen, dan ben ik niks.” Een gesprek.

5 januari