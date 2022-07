Erfgoedwandelingen in augustus

Tielt-Winge N-VA betreurt beslissing van meerder­heid om niet in te gaan op vraag voor bebossing van stortplaat­sen

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2024 liefst 4.000 hectare nieuw bos aan te planten. Daarvoor zijn voldoende gronden nodig, welke vaak moeilijk te vinden zijn. Vlaanderen kent wel 3.000 locaties waar afval op of in de bodem aanwezig is. Deze stortplaatsen wil de Vlaamse Regering omvormen onder het concept van het Duurzaam Voorraadbeheer van Stortplaatsen. Voor elke stortplaats wil men een duurzaam beheer voorzien. Eén van de mogelijkheden is om voormalige stortplaatsen om te vormen naar bos. Volgens N-VA een opportuniteit voor Tielt-Winge om na te gaan of de voormalige stortplaatsen kunnen bebost worden. Ook zou de gemeente locaties kunnen aangeven van privé -eigendommen maar ook hier gaat de gemeente niet op in. “Dit is ronduit een gemiste kans.”

