EcoWerf bindt de strijd aan tegen sluikstorten met verborgen camera’s: “De vervuiler zelf laten betalen voor het opruimen”

HolsbeekEcowerf gaat in de strijd tegen sluikstorten beroep doen op verborgen camera’s. Niet alleen aan de glasbollen, maar ook op verschillende andere hotspots in 14 gemeenten zoals aan kledingcontainers, veldwegen en verlaten plekjes zullen camera’s hangen om hardleerse sluikstorters te betrappen. “Het aantal ton sluikstort daalt jaarlijks, maar een beperkt deel van onze inwoners blijft hardnekkig”, vertelt algemeen directeur Jonathan De Witte.

Preventie, omgeving en handhaving. Op de eerste twee elementen zet Ecowerf, samen met de gemeentebesturen, al sterk in. “Bijvoorbeeld projecten waarbij de omgeving en de glasbollen zelf worden verfraaid, waar er een samenwerking wordt opgezet met buurtbewoners om de omgeving van glasbollen proper te houden en projecten die middelbare scholieren bewustmaken van de impact van zwerfvuil op de route van en naar school”, vertelt algemeen directeur van Ecowerf Jonathan De Witte. EcoWerf kon dankzij deze acties een vermindering van 15% sluikstort op gekende hotspots vaststellen. Handhaving, in dit project met sluikstortcamera’s, vormt nu het sluitstuk van het zwerfvuil- en sluikstortbeleid.

Quote We gaan over tot GAS-boe­tes. Zo betaalt de vervuiler voor het opruimen van zijn afval en zal hij of zij de volgende keer naar het recyclage­park gaan, wat heel wat goedkoper is Anja Peeten, schepen milieu van Holsbeek

Bekkevoort, Bertem, Boortmeerbeek, Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Linter, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Zoutleeuw, Tielt-Winge. Heel binnenkort zullen er in deze 14 gemeenten op tal van hotspots camera’s hangen om hardleerse sluikstorters te betrappen. Het project start aan de glasbolsite in de Gravenstraat in Holsbeek, een locatie die veelgeplaagd wordt door sluikstorten.

In samenwerking met 14 gemeenten gaat EcoWerf met verborgen camera's de strijd aan tegen sluikstorten

Anja Peeten, schepen milieu van Holsbeek, staat met Holsbeek volledig achter het project: “Ik ben onze Mooimakers en diensten zeer dankbaar dat ze het afval langs onze wegen blijven opruimen, maar nu is het tijd om ook te handhaven. Daarom plaatsen we in samenwerking met Ecowerf camera's en gaan we over tot GAS-boetes. Zo betaalt de vervuiler voor het opruimen van zijn afval en zal hij of zij de volgende keer naar het recyclagepark gaan, wat heel wat goedkoper is.”

84 ton sluikstort

Sluikstorten leidt niet alleen tot hoge opruimkosten, het vervuilt ook de omgeving en draagt bij aan de onveiligheid van openbare ruimten. Om die reden worden sluikstorters streng beboet als ze betrapt worden. Zo kunnen ze een boete krijgen tot maximum 350 euro en staan ze in voor de opruimkosten van het achtergelaten afval.

EcoWerf haalde in 2021, in heel het EcoWerf-werkingsgebied, 84 ton sluikstort aan de glasbollen op. Een daling van 12 ton tegenover 2020, toen werd er 96 ton opgehaald. In 2019 was dit zelfs nog 113 ton. “Een daling die we versneld willen inzetten”, volgens Jonathan De Witte. “Ondanks de inspanningen die wij samen met onze lokale besturen deden en die hebben geleid tot een daling van het sluikstort aan glasbollen met 25%, onder meer door de invoering van ondergrondse glascontainers en projecten in samenwerking met Mooimakers, blijft een beperkt deel van onze inwoners hardnekkig sluikstorten.”

