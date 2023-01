Drie WZC-concertjes conservatorium in januari en maart

Het is een mooi moment voor de bewoners van het woonzorgcentrum en een ideale gelegenheid voor de leerlingen om opnieuw op een podium te schitteren. Iedereen is in januari en maart welkom om te genieten van de concertjes van de leerlingen van het conservatorium in het woonzorgcentrum. De aftrap wordt gegeven op dinsdag 24 januari om 18u door de leerlingen trompet van Frankie De Kuyffer en leerlingen piano van Ann Sluys. Op woensdag 1 maart om 18u is het de beurt aan de pianoleerlingen van Johan Sluys en de leerlingen saxofoon van Nele Ghijs. Op maandag 27 maart om 18u is het ten slotte aan de leerlingen dwarsfluit van Myriam Van Gossum. De toegang is gratis.