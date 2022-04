Drie Georgische winkeldieven in mei voor rechter

De politie kon de winkeldieven staande houden op de parking van het winkelcomplex. Op de verdachten en in hun voertuig werden onder meer een aantal flessen whisky gevonden die net ervoor in de Delhaize werden gestolen, alsook gsm’s, tablets en verzorgingsproducten die ontvreemd werden in de Aldi. De verdachten, een 41-jarige man, een 38-jarige man en een 31-jarige man, allen van Georgische afkomst en zonder gekende woonplaats, hebben de diefstallen toegegeven. De drie werden via de snelrechtprocedure gedagvaard voor diefstal en zullen zich in mei voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.