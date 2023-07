Defecte rem van goederentrein veroorzaakt bermbranden langs treinsporen in Holsbeek

“Aanhouden­de illegalen­plaag is niet meer te stoppen”: burgemees­ter Ridouani boos over uitspraken Theo Francken

‘Een aanhoudende illegalenplaag’ en ‘de criminaliteit is niet meer bij te houden’. Lubbeeks burgemeester Theo Francken (N-VA) ging gisteren fors te keer op sociale media over het reilen en zeilen in buurgemeente Leuven. Uitspraken die bij Mohamed Ridouani (Vooruit) - de burgemeester van Leuven - in het verkeerde keelgat schieten. “Illegalen? Een van de misdrijven werd gepleegd door een Vlaamse man.”