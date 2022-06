De Grote Ridder Muis palmt vanaf maandag het Kasteel van Horst in: “Interactieve expo voor kinderen over de middeleeuwen”

Het Kasteel van Horst is een écht ridderlijk kasteel, verscholen tussen groene Hagelandse heuvels in Holsbeek. Alvorens er in het najaar grote restauratiewerken van start gaan in het kasteel, wordt het nog één keer opengesteld voor het publiek. Tijdens de interactieve Ridder Muis doe-expo, gebaseerd op de populaire serie, komen gezinnen en familie terecht in een maffe middeleeuwse wereld. Na een eerste editie in Oostende, staan opnieuw heel wat stoere kinderen voor heel wat hete vuren en avontuurlijke uitdagingen tijdens deze tweede doe-expo.