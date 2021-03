Chris Dusauchoit voor rechter voor belagen buur: “Ik heb gehandeld uit pure frustratie”

Leuven Lorin Parys (N-VA) in de clinch met Conner Rousseau (Vooruit) over verhaal van politiege­weld: “Ernstige aantijgin­gen delen, zonder de feiten te checken?”

30 maart Het verhaal van het vermeende politiegeweld werd sinds gisterenavond massaal gedeeld op sociale media, maar de Leuvense politie laat in een reactie weten dat er toch iets helemaal anders gebeurd is tijdens de interventie. Partijvoorzitter Conner Rousseau (Vooruit) deelde het verhaal op sociale media, maar dat is niet naar de zin van Lorin Parys (N-VA). “Jammer dat sommigen hier weer een politiek spel willen spelen”, zegt Rousseau. “Veiligheid is voor mij een zeer belangrijk thema, dus moet geweld tegen of door politie altijd grondig worden onderzocht.”