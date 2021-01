Chris Dusauchoit moet zich verantwoorden in rechtbank voor belagen van veearts in burenkwestie

Leuven Leegstand in grootste winkelstra­ten loopt op maar brengt een McDonalds in de Bond beterschap? “Positief in strijd tegen leegstand maar wel opletten met erfgoed”

26 januari McDonalds zit al in de Kortestraat en heeft een vergunning op zak voor een tweede restaurant op de Bondgenotenlaan in het voormalige pand van The North Face Store. “Het lost de leegstand niet op maar een fastfoodrestaurant brengt wel passage met zich mee”, zegt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V). Het blijft maar de vraag of de komst van McDonalds op de ooit zo prestigieuze ‘Statiestraat’ een cadeau is voor de toekomst van de winkelstraat.