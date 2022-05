Café Den Arend opent binnenkort de deuren in Holsbeek: “Een echt dorpscafé voor jong en oud”

Café Den Uitweg in Holsbeek is al enige tijd gesloten. Tijdens maar ook na corona hield het café de deuren dicht. Daar komt eind deze maand verandering in: nieuwe eigenaars Thierry Dewilde (50) en zoon Kylian (20) zijn momenteel hard aan het werk om de horecazaak om te vormen tot café Den Arend. “We zijn liefhebbers van de vogelsoort, daarmee de naam”, lacht Thierry. “Ik heb altijd al een eigen café willen hebben en mijn zoon Kylian heeft al ervaring in de horeca. We hebben niet lang getwijfeld toen we de kans kregen om deze zaak over te nemen.”

Café Den Arend

Café Den Arend wordt opnieuw een echt dorpscafé. “Inclusief darts en biljart”, vervolgt Thierry. “Mijn grootouders hadden vroeger volkscafé De Vierhoek in Leuven, horeca zit dus in ons bloed. We gaan een uitgebreide drankkaart aanbieden en kleine gerechten zoals spaghetti, pizza en lasagne. Mijn zoon zal voltijds aanwezig zijn als zaakvoerder en ik ben van ‘s middags tot ‘s avonds in de keuken. Momenteel zijn we nog hard aan het werk om alles klaar te krijgen voor ons openingsweekend. We hebben alles vernieuwd: van de vloer tot het meubilair en de elektriciteit. We gaan voor een volledig nieuwe look. Mijn broer Kevin (40) is een grote hulp en daar zijn we hem enorm dankbaar voor. Het wordt een heel gezellig café voor jong en oud in het centrum van Holsbeek.”

“Op woensdag 25 mei starten we met een openingsfuif en zaterdag 28 mei is er een ‘oldies party’ waar we alle hits van vroeger bovenhalen. Vanaf 25 mei zullen we elke dag open zijn van 12u ‘s middags tot de laatste klant naar huis gaat. In het weekend openen we de deuren al vanaf 10u”, besluit Thierry.

Volledig scherm Thierry Dewilde en zijn zoon Kylian openen samen Den Arend © Vertommen