Buurtzorghuis in Holsbeek brengt tal van thuiszorgdiensten onder één dak: “Fantastische verzorging, vriendelijk personeel en heel lekker eten”

HolsbeekMinister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft een bezoek gebracht aan het buurtzorghuis in Holsbeek. Dat is een nieuw centrum in Holsbeek met allerlei thuiszorgdiensten onder één dak zoals trajectbegeleiding, thuisverpleging en buurtrestaurant. Er is ook de mogelijkheid tot dagverzorging en kort verblijf. “In het ziekenhuis ben je vaak ‘een nummertje’ omdat er daar zoveel patiënten zijn opgenomen. Hier is mijn ervaring echter fantastisch”, vertelt Hugo Delanghe (81).