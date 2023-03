Burgemeester en tweede schepen wisselen van plaats: “Dezelfde ploeg, maar een nieuwe kopman.”

In Holsbeek vond vandaag een lokale politieke aardverschuiving plaats. Burgemeester Hans Eyssen (CD&V) kondigde aan de burgemeesterssjerp vanaf 28 maart door te geven aan partijgenoot Bram Van Baelen, en zijn rol als tweede schepen over te nemen. Daarmee krijgt Holsbeek één van de jongste burgervaders van het land.

Na meer dan 22 jaar burgemeesterschap zal Eyssens later deze maand van plaats wisselen met zijn tweede schepen. De wissel werd al in juni 2017 aangekondigd, en werd nogmaals bevestigd in de voordrachtsakten aan het begin van de huidige legislatuur. “De voorbije 22 jaar hebben wij met de hele ploeg van CD&V Holsbeek en onze coalitiepartners elke dag hard gewerkt voor de mensen van Holsbeek. Er zitten nog heel veel grote projecten in de pijplijn, en ik zie nog elke dag nieuwe dingen die ik wil verbeteren voor onze inwoners. Daar wil ik de komende jaren als schepen aan verder werken. Tegelijk kijk ik ook naar de verdere toekomst. Holsbeek moet de volgende twintig jaar blijven vooruitgaan en ontwikkelen. Om dat waar te maken, ben ik er van overtuigd dat Bram Van Baelen de beste persoon is om Holsbeek verder te leiden,” motiveert Eyssens zijn beslissing.

Van Baelen, die vanaf 28 maart de sjerp mag omgordelen, is tien jaar actief als gemeenteraadslid, en is sinds 2019 ook schepen van onderwijs, sport, jeugd en informatie. “Bram is geboren en getogen in Holsbeek. Hij heeft alle kwaliteiten om een goede burgemeester te zijn. Hij heeft de intelligentie en kennis om de vele ingewikkelde dossiers en wetgeving te beheersen, hij heeft de sociale kwaliteiten om met alle mensen te praten en te werken, en het belangrijkste van al: hij heeft het hart op de goede plaats en zoekt in elke beslissing naar wat rechtvaardig is. Zijn werkkracht en zijn capaciteit om leiding te geven toonde hij al jong: als voorzitter van de leerlingenraad van het Montfortcollege, als groepsleider van Chiro Holsbeek-Dorp, en als voorzitter van de Leuvense studentenkoepel LOKO,” klinkt het. “Na meer dan 10 jaar ervaring als gemeenteraadslid en schepen kent hij de gemeente van binnen en van buiten, en is hij volledig klaar om een prima burgemeester te zijn.”

Van Baelen zelf zegt gemotiveerd te zijn om de uitdaging aan te gaan. “Ik ben Hans enorm dankbaar voor het werk dat hij voor Holsbeek heeft verzet. De gemeente is er onder zijn burgemeesterschap enorm op vooruit gegaan. Samen met de straffe ploeg van CD&V Holsbeek en de coalitiepartners wil ik dat werk verderzetten. Ik ben ook heel blij dat Hans als schepen actief blijft. Samen met Rudy Janssens als schepen van openbare werken, Ann Spaepen als schepen van welzijn en Anja Peeten (Groen) als schepen van milieu is er zo een hele goede mix van ervaring en nieuwe ideeën in het schepencollege. Aangevuld met Anne Van Goidsenhoven (Open Vld) als voorzitter van de gemeenteraad en onze raadsleden, bestuursleden en sympathisanten staan we klaar om van Holsbeek een nog mooiere gemeente te maken.”

