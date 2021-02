Bryan (23) overleden na lange strijd: “Wanneer jullie dit lezen, ben ik reeds in een diepe slaap gebracht en zal ik niet meer wakker worden”

HolsbeekBryan Willemaers (23) uit Holsbeek is in de nacht van zondag op maandag overleden in UZ Leuven, na een lange strijd tegen kanker. Hij beleefde dankzij vzw Wens Ambulancezorg recent nog zijn droomdag tussen de F-16's op Kleine-Brogel .

Bryan deelde vorige week donderdag op Facebook zijn beslissing om de palliatieve sedatie op te starten. “Het ging elke dag minder met mij en de oorlog in mijn lichaam kon ik echt niet winnen”, schreef hij. “Daarom heb ik woensdagavond en vandaag (donderdag) opnieuw besloten in samenspraak met de dokters om de palliatieve sedatie op te starten. Wanneer jullie dit lezen ben ik reeds in een diepe slaap gebracht en zal ik niet meer wakker worden. Ikzelf kan dus op geen enkel bericht meer reageren. Na mijn maandenlange strijd ga ik eindelijk rust vinden want ik ben op. Mijn lichaam is op.”

“Het was een voorrecht om jullie allemaal in mijn leven te hebben. Ondanks dat het veel te kort was heb ik toch genoten om dingen met jullie te beleven. Mijn raad naar jullie toe is genieten van elke dag!”

Wens Ambulancezorg vzw

Wilfried Willemaers, de papa van Bryan, deelde het nieuws van zijn overlijden maandagochtend mee. “Vannacht is Bryan in een diepe slaap van ons heengegaan. Er is vanaf heden een ster meer aan de hemel. Rust zacht jongen en ooit zien we mekaar weer.”

“Ik wil bij deze ook nog even Wens Ambulancezorg vzw in de kijker zetten. Dankzij deze fantastische organisatie heeft Bryan twee weken geleden nog een geweldige dag kunnen beleven. Een bezoek aan Kleine-Brogel was zijn kinderdroom en hij straalde van vreugde en trots toen die droom in vervulling ging.”

Wens Ambulancezorg vzw maakt wensen van palliatieve patiënten werkelijkheid. Met een team van enthousiaste vrijwilligers en professioneel medisch materiaal vervoeren zij hen in alle comfort zodat hij of zij die laatste wens werkelijkheid ziet worden. Hen steunen kan je hier.