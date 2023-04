Bpost gaat pakjesautomaten in Nieuwrode en Holsbeek-dorp plaatsen

Leuven sluit de deur definitief voor elektri­sche deelsteps: “Het signaal van wereldstad Parijs kan tellen”

Het Leuvense stadsbestuur was tot op heden terughoudend om elektrische deelsteps toe te laten op haar grondgebied en het referendum van Parijs sterkt schepen David Dessers (Groen) in die houding: “Ik begrijp dat een stad met 50.000 studenten een mooie afzetmarkt is voor een aanbieder van elektrische deelsteps maar ‘strooisteps’ kunnen we missen”, klinkt het. Blijft de vraag: zijn elektrische deelsteps definitief van de baan in de universiteitsstad?