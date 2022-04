Bomenrij gaat in vlammen op

Een buurtbewoonster merkte gisteravond een brandende boom op in Holsbeek. Ze verwittigde daarop de hulpdiensten. De brandweer had even moeite met zich door de smalle straat te manoeuvreren, maar kon het vuur redelijk snel blussen. Hoe de bomenrij vuur kon vatten, is nog niet geweten. De brand was vlug onder controle en een verdere uitbreiding van de brand kon voorkomen worden.