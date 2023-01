Bestaan crematorium Hofheide verzekerd voor komende achttien jaar: “Als afscheid een begrip wordt”

Opgericht in 2005 en operationeel sinds 2013 vormt crematorium Hofheide een meerwaarde voor de regio Oost-Vlaams-Brabant. Jaarlijks vinden in het architecturaal unieke gebouw 4.500 crematies en 700 afscheidsplechtigheden plaats. “Daarnaast maken de begraafplaats, met in het bijzonder het urnenbos en het gedenkbos, afscheid nemen in Hofheide volledig”, aldus gedeputeerde Ann Schevenels (Open VLD). In het crematoriumlandschap is Hofheide, reeds van bij de opstart, toonaangevend op vlak van milieuvriendelijkheid. De verwarming van het gebouw gebeurt met de restwarmte van de ovenlijnen en regenwater wordt opgevangen in de vijver. Het dak van het gebouw werd voorzien van maar liefst honderdentien zonnepanelen.

“De grootste uitdaging blijft evenwel onze CO2-uitstoot. Omdat er weinig alternatieven voorhanden zijn, is het moeilijk om dat in te dijken. Maar als ik om ons heen kijk, denk ik dat we al vrij laag zitten”, vertelt Van Staey. “Hoe we dat doen? Door heel secuur en gepland met onze tijdssloten om te gaan, zodat er geen gaten vallen. Een crematie om 12 en dan pas om 15 uur proberen we te vermijden. Het vergt véél meer energie als je je oven terug laat afkoelen. We zitten nog niet op onze limieten. Op maandag en dinsdag, traditioneel kalme dagen, is er zeker nog optimalisatie mogelijk en kunnen we onze tijdssloten nog meer concentreren. We denken er ook aan om binnen vijf jaar over te schakelen op elektrische ovens, maar dat staat allemaal nog niet op punt. Bovendien heb je voor het gebruik van dergelijke ovens minstens driehonderdvijftig zonnepanelen nodig, het drievoudige van wat er nu ligt. We zijn natuurlijk niet het standaardbedrijf en daarom hopen we dat de Vereniging voor Vlaamse crematoria aan de overheid de vraag zal voorleggen of er voor ons geen afwijking mogelijk is betreffende de milieu-eisen, maar dat is nog even koffiedik kijken. Energie blijft met stip onze grootste kost.” Aan crematorium Hofheide gebeurde recent nog aanpassingen. Eind 2021 werd het crematorium nog uitgebreid met 147 parkeerplaatsen naast de 165 bestaande. Achteraan werd het nieuwe wandelpad rondom de vijver volledig uitgegraven en werd de vijver verbreed.