Ann Spaepen (CD&V) wordt nieuwe schepen, Anne Van Goidsenhoven (Open Vld) wordt voorzitter van de gemeenteraad

HolsbeekAnne Van Goidsenhoven (Open Vld) neemt vanavond het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad over tot aan het einde van de legislatuur in 2024. Ann Spaepen (CD&V Holsbeek) zal haar vervangen in het gemeentebestuur van Holsbeek als eerste schepen. “Anne Van Goidsenhoven heeft als schepen heel wat kunnen realiseren”, vertelt burgemeester Hans Eyssen.

Het mandaat van schepen Anne Van Goidsenhoven (Open Vld) loopt vandaag ten einde, zoals afgesproken in het coalitieakkoord in 2018. Vanavond legt Ann Spaepen (CD&V Holsbeek) tijdens de gemeenteraad de eed af als schepen voor de verdere looptijd van het mandaat, tot einde 2024. “Ann Spaepen heeft al uitgebreide ervaring in het Holsbeekse gemeentebeleid. In 2006 werd ze de eerste keer verkozen in de gemeenteraad. Ze was al schepen van 30 november 2010 tot 2 januari 2015. Sindsdien is ze voorzitter van de gemeenteraad”, vertelt burgemeester Hans Eyssen. “Ann neemt de taken van Anne Van Goidsenhoven in het schepencollege over. Ann Spaepen wordt schepen voor welzijn, gelijke kansen, senioren, economie (KMO), werkgelegenheid, ambulante handel en kermissen en wordt Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst.”

Tijdens de vier jaar dat Anne Van Goidsenhoven schepen was, kon zij samen met de coalitiepartners heel wat realiseren. “Het eerste kunstgrasveld in Holsbeek werd ingehuldigd op de voetbalterreinen van VK Holsbeek, de nieuwe gemeenteschool Het Anker werd in Nieuwrode feestelijk geopend en er werden heel wat kilometers nieuwe wegen en veilige fietspaden aangelegd”, vervolgt Eyssen. “Als schepen van KMO zorgde Anne als eerste van de omringende gemeenten voor de aankoop van CO2 meters voor de horecazaken en verenigingszalen. Tevens stapte Holsbeek in het project ‘Wij.leveren’ van de Stad Leuven. Een tiental Holsbeekse ondernemers lieten hun interesse zien. ‘Wij.leveren’ biedt de handelaars een voordelig en milieuvriendelijk distributiesysteem voor online zendingen aan.”

Volledig scherm Schepen Anne Van Goidsenhoven wordt voorzitter van de gemeenteraad © RV

“Steevast in elke Hi (Holsbeek informeert) stellen één of meer handelaars zichzelf en hun zaak voor”, stelt Eyssen. “Onlangs kregen de marktkramers van Nieuwrode nog een uitgebreide voorstelling in de Hi. Als schepen van Welzijn zorgde Anne voor een extra openbare AED (automatische externe defibrillator) aan het Buurthuis in Nieuwrode. En heb je de bordjes van de stapstraten opgemerkt in onze gemeente? Samen met de welzijnsraad zet zij de mensen aan tot bewegen. Want bewegen is goed voor de gezondheid. Als schepen van Senioren bracht Anne de eerste seniorengids uit. Ook worden er veel inspanningen gedaan om de Holsbekenaar ‘digiwijzer’ te laten worden. De seniorenraad geeft lessen, er zijn ‘digipunten’ voor eerstelijnsadvies, er komt een ‘digihoekje’ in de bibliotheek en binnenkort rijdt er een ‘digibus’. We zetten in op zorgzame buurten en in elke deelgemeente kwam er een buurtrestaurant.”

Anne Van Goidsenhoven, Suzy Vanderheyden (gemeenteraadslid) en Paul Verheyden (lid BCSD) blijven met Open Vld Holsbeek als meerderheidspartij de volgende jaren mee het Holsbeekse beleid bepalen. “Samen met CD&V Holsbeek en Groen zorgen zij er voor dat het vooropgestelde beleidsplan verder uitgevoerd wordt. We blijven zorgen voor een zorgzaam en warm Holsbeek, voor een bedrijvig, duurzaam, mobiel en veilig Holsbeek. Dit in participatie met de inwoners”, besluit burgemeester Hans Eyssen.

